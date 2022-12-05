Защитник Польши Кэш признался, что гордится выступлением команды на ЧМ-2022

Защитник «Астон Виллы» и сборной Польши Мэтти Кэш поделился мнением о выступлении своей команды на ЧМ-2022. 4 декабря поляки уступили Франции со счетом 1:3 и закончили выступление в турнире.

«Так горжусь этой командой и страной. Какие потрясающие впечатления были последние пару недель. Спасибо всем за вашу поддержку», — написал Кэш в социальной сети.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря.