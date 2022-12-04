Белоголовцев: «У Аргентинцев все строится вокруг Месси, в 1/4 финала Нидерланды их прибьют»

Актер и шоумен Сергей Белоголовцев поделился впечатлениями о проходящем чемпионате мира.

«Я болею за команду Нидерландов. Болею за них с 1974 года, с моего первого сознательного чемпионата мира. Любил всех знаковых футболистов этой команды — Кройффа и компанию. На этом чемпионате они мне нравятся безумно, словно вундеркинды-математики собрались в составе, которые любят геометрию и у них потрясающий учитель Ван Гал, который им рассказывает, как рисовать геометрические фигуры на футбольном поле, чтобы это привело к победе. За этим наблюдать просто восхитительно, это красивая геометрия — это прекрасно. Считаю, что Нидерланды обыграют Аргентину. «Альбиселесте» не впечатляют, игра надуманная и вымученная, все строится вокруг Месси... Уверен, что Нидерланды их прибьют в матче 1/4 финала», — приводит слова Белоголовцева «РБ Спорт».

Он также назвал сборную Бразилии фаворитом чемпионата мира в Катаре. По его словам, эта команда — машина без изъянов.

«Какой был бы идеальный финал для меня? Конечно, хотелось бы увидеть в финале Нидерланды. А вот против кого... При всей моей любви к Роналду, думаю, что Португалия до финала не дойдет. Хочется, чтобы Криштиану забил еще с игры и доказал все хейтерам. Поэтому назову финал Нидерланды — Франция, и чтобы Нидерланды победили со счетом 5:4», — добавил Белоголовцев.

3 декабря сборная Нидерландов обыграла США (3:1), а национальная команда Аргентины оказалась сильнее Австралии (2:1).

Сборная Аргентины сыграет в 1/4 финала турнира против Нидерландов 9 декабря, начало — 22.00 мск.