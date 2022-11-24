Фернандеш стал вторым игроком в истории Португалии, отдавшим две голевые передачи в матче чемпионата мира

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш стал вторым игрок в истории команды, отдавшим две голевые передачи в матче чемпионата мира.

28-летний футболист отметился результативными передачами в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Ганы (3:2). Он поучаствовал во втором и третьей голе сборной Португалии.

Как сообщает Opta, Фернандеш стал вторым игроком в истории Португалии, отдавшим две голевые передачи в матче чемпионата мира. Первым является Жозе Торриш, который сделал это в игре против Бразилии (3:1) в 1966 году.