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Сегодня, 21:28

Роналду повторил уникальное достижение Олича и Лаудрупа на ЧМ

Мария Гусева
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал одновременно самым молодым и самым возрастным автором гола своей национальной команды на чемпионате мира.

Кроме Роналду в мире только два таких игрока: форвард сборной Хорватии Ивица Олич и полузащитник национальной команды Дании Микаэль Лаудруп. 37-летний португалец реализовал пенальти на 65-й минуте матча с Ганой (3:2) на турнире в Катаре, что помогло ему повторить их достижение.

Также Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.

Португалия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе H. В следующим туре португальцы сыграют против Уругвая 28 ноября.

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 0
Сербия 0
2-й тайм

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
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Португалия 3
Гана 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
Чемпионат мира по футболу
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