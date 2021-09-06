Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что команда с уважением относится к сборной Мальты, с которой предстоит сыграть во вторник в рамках отбора ЧМ-2022.

«Вы сами сказали, что Мальта не проигрывает 7 матчей. С уважением относимся к любому сопернику. Понимаем важность очков», — заявил Смолов.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.