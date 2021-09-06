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Смолов — о матче с Мальтой: «С уважением относимся к любому сопернику»

20:20
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Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что команда с уважением относится к сборной Мальты, с которой предстоит сыграть во вторник в рамках отбора ЧМ-2022.

«Вы сами сказали, что Мальта не проигрывает 7 матчей. С уважением относимся к любому сопернику. Понимаем важность очков», — заявил Смолов.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры