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Сегодня, 00:24

Фабрегас считает, что сборная Испании не входит в число фаворитов на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной Испании Сеск Фабрегас заявил, что национальной команде будет непросто победить на ЧМ-2022 в Катаре.

В третьем туре группового этапа испанцы сыграют со сборной Японии. Команда лидирует в группе с четырьмя набранными очками.

«В нынешней сборной Испании очень много молодых игроков. Оценивая индивидуальное мастерство, никто не считает команду одним из фаворитов турнира, но уровень игры — это другое. Верю в команду, но считаю, что она не входит в число фаворитов», — цитирует Фабрегаса DAZN.

Матч Япония — Испания состоится сегодня, 1 декабря. Начало — в 22.00 мск.

Сеск Фабрегас
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
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