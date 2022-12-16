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Капелло: «Месси ходил пешком в первых матчах ЧМ, у Мбаппе есть сила и скорость»

Капелло поделился ожиданиями от матча Франция — Аргентина
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Франции, сравнив лидеров команд Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Как я вижу финал Аргентина — Франция? Это не только противостояние стран, но и противостояние Месси и Мбаппе. Месси первые игры ходил практически пешком, но он очаровал меня своей игрой против Хорватии. Тогда мы увидели Месси времен «Барселоны». На стороне Франции Килиан Мбаппе, у которого есть все: сила, скорость и прежде всего цель. Я ожидаю захватывающий финал с несколькими голами и не исключаю, что все решится в дополнительное время или в серии пенальти», — приводит слова Капелло Marca.

18 декабря сборная Аргентины сыграет с Францией в финале чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18:00 мск.

Источник: https://www.marca.com/futbol/mundial/2022/12/16/639c1a5e22601db5578b45bf.html
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Фабио Капелло
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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