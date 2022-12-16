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Сегодня, 13:23

Гаджиев считает, что лучшего игрока ЧМ-2022 нужно определять по итогам финала

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев считает, что лучший игрок чемпионата мира-2022 сможет определиться только после финального матча турнира.

«Очень много зависит от того, как Франция и Аргентина между собой сыграют. Представьте, что французы выиграли и Мбаппе сыграл здорово, а у Месси не все сложилось. В этом случае отдадут Мбаппе. А если будет наоборот, то, скорее всего, отдадут Месси. От результата финала зависит многое», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

Сборная Аргентины сыграет против Франции в финале ЧМ-2022 18 декабря, начало — 18.00 мск.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gadzhiev-zayavil-chto-luchshego-igroka-chm-2022-nuzhno-opredelyat-po-rezultatam-finala
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Гаджи Гаджиев
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