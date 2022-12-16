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Сегодня, 13:06

Самедов: «Хочется, чтобы сборная Марокко завоевала бронзу ЧМ-2022»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ-2022, где встретятся сборные Хорватии и Марокко.

«В матче за третье место я будут поддерживать марокканцев. Хочется, чтобы они завоевали бронзовую медаль. На мой взгляд, и те и другие заслуживают этого, но сборная Марокко всех очень удивила в турнире. Действительно, они являются хорошей, сбалансированной командой. Мне кажется, они все-таки победят. Как я сказал, моя симпатия будет на их стороне. Но хорваты тоже захотят медаль на втором чемпионате мира подряд», — приводит слова Самедова Betonmobile.ru.

Сборная Марокко сыграет против Хорватии в матче за третье место ЧМ-2022 завтра, 17 декабря, начало — 18.00 мск.

Источник: https://betonmobile.ru/samedov-hochetsya-chtobyi-marokko-zavoevala-bronzu-chm-2022
Александр Самедов
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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