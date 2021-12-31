Фабио Каннаваро может возглавить сборную Польши
Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером сборной Польши, сообщает в Twitter журналист Себастьян Сташевски.
Ранее 48-летний итальянец в качестве главного тренера работал в «Эвергранде», «Аль-Насре», «Тяньцзине», а также временно исполнял обязанного главного тренера в сборной Китая.
Напомним, что несколько дней назад Паулу Соуза покинул пост главного тренера сборной Польши и расторг контракт с национальной федерацией.
Напомним, 24 марта 2022 года сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю