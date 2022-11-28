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Евгений Бушманов назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Мария Гусева
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Главными фаворитами выглядят пока Франция, Бразилия, Испания вчера, кстати, хороший матч провела. Правда, не полностью — тайма полтора, наверное. Так что посмотрим. Я думаю, чемпионат только набирает обороты на самом деле», — цитирует «Газета.Ru» Бушманова.

Сборная Франции обыграла национальные команды Астралии (4:1) и Дании (2:1) и первой обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

Сборная Испании в первом туре победила Коста-Рику (7:0), а во втором сыграла вничью с Германией (1:1).

Бразилия обыграла в первом туре ЧМ-2022 Сербию (2:0), а во втором одержала победу над Швейцарией (1:0) и вышла в плей-офф турнира.

Источник: Газета.Ru
Евгений Бушманов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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