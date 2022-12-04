Англия разгромила Сенегал и в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Францией

Сборная Англии обыграла национальную команду Сенегала (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022. Встреча прошла на стадионе «Аль-Бейт».

Счет в матче открыл полузащитник англичан Джордан Хендерсон на 38-й минуте. Кейн из центра отдал пас на ход Беллингему, тот с бровки выполнил передачу в центр штрафной, откуда Хендерсон в касание отправил мяч в ворота.

В добавленное к первому тайму время форвард Гарри Кейн удвоил преимущество своей команды. Игрок вышел один на один с вратарем и сильным ударом низом отправил мяч в ворота.

Третий гол в составе победителей забил нападающий Букайо Сака. После прострела Фодена с левого фланга Сака перекинул голкипера Сенегала Менди и отправил мяч в сетку.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Англии сыграет с Францией. Встреча пройдет в субботу, 10 декабря, начало — в 22.00 по московскому времени.