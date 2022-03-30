Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:58

Ловчев о победе Польши: «У нашей сборной были бы очень небольшие шансы. В России низкий уровень футбола»

Ловчев считает, что у сборной России были бы небольшие шансы в матче с Польшей в квалификации ЧМ-2022
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в
Роберт Левандовски мог бы забить и России.
Фото Reuters

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход сборной Польши в финальную стадию чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

29 марта в финальном стыковом матче квалификации ЧМ-2022 сборная Польши дома обыграла Швецию (2:0).

«В игре они были интереснее, сильнее. Почти все футболисты сборной Польши для нас являются звездами. Тот же Шиманьски. Если брать Левандовски, то это звезда, подобной которой нет в Швеции и у нас. Игра до какого-то времени была равна. Швеция выглядела интереснее до того, как пенальти не получили. А потом все решило мастерство. У нашей сборной были бы очень небольшие шансы с такой Польшей. Сейчас в России очень низкий уровень футбола», — сказал Ловчев «СЭ».

Ранее в интервью Superexpress Sport полузащитник Гжегож Крыховяк заявил, что сборная Польши заслужила выйти на ЧМ-2022.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
2:0
Швеция
Голы
Левандовски, 49 (1:0), Зелиньски, 73 (2:0)
Польша
Щенсны Кэш Беднарек Глик Берешиньски Гуральски (Крыховяк, 46) Модер Белик Шиманьски Зелиньски (Букса, 89) Левандовски
Швеция
Ульсен Крафт Линделеф Даниэльсон (Ибрагимович, 80) Аугустинссон Форсберг Ольссон (Карлссон, 81, Сванберг, 67) Кулушевски Куайзон (Эланга, 68) Исак
Предупреждения
Гуральски 38’, Модер 52’, Левандовски 77’, Белик 81’  -  Исак 81’, Кулушевски 90+2’
Судьи
Орсато (Италия)

Евгений Ловчев
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
1
1
Читайте также
Топ-5 самых опасных продуктов для печени
Силачу Максу Новоселову грозит тюрьма за изнасилование. Все, что известно на данный момент о деле бойца ММА
Материалы сюжета: ЧМ-2022, развязка отбора: сбор России после отстранения и матчи без нашей сборной
«Страна с низкой социальной ответственностью! Для меня ее не существует». Спиридонов — о выходе Польши на ЧМ-2022
Червиченко: «Мы не сильнее Польши. Почему кому-то кажется, что мы бы вышли на ЧМ?»
«Эта победа с неким привкусом. Все как на западе». Червиченко — о словах Крыховяка про выход на ЧМ
Крыховяк: «Сборная Польши чувствовала, что заслужила право попасть на чемпионат мира»
РФС не рассматривает вариант с уходом в Азиатскую конфедерацию в случае дисквалификации из УЕФА
Ловрен поддержал Салаха после невыхода сборной Египта на ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эта победа с неким привкусом. Все как на западе». Червиченко — о словах Крыховяка про выход на ЧМ

Червиченко: «Мы не сильнее Польши. Почему кому-то кажется, что мы бы вышли на ЧМ?»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости