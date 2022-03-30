Ловчев о победе Польши: «У нашей сборной были бы очень небольшие шансы. В России низкий уровень футбола»

Ловчев считает, что у сборной России были бы небольшие шансы в матче с Польшей в квалификации ЧМ-2022

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход сборной Польши в финальную стадию чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

29 марта в финальном стыковом матче квалификации ЧМ-2022 сборная Польши дома обыграла Швецию (2:0).

«В игре они были интереснее, сильнее. Почти все футболисты сборной Польши для нас являются звездами. Тот же Шиманьски. Если брать Левандовски, то это звезда, подобной которой нет в Швеции и у нас. Игра до какого-то времени была равна. Швеция выглядела интереснее до того, как пенальти не получили. А потом все решило мастерство. У нашей сборной были бы очень небольшие шансы с такой Польшей. Сейчас в России очень низкий уровень футбола», — сказал Ловчев «СЭ».

Ранее в интервью Superexpress Sport полузащитник Гжегож Крыховяк заявил, что сборная Польши заслужила выйти на ЧМ-2022.