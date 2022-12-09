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Булыкин о ситуации с Роналду: «Если команда выигрывает, значит тренер делает все правильно»

Мария Гусева
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Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о ситуации с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

37-летний футболист остался в запасе на матч 1/8 финала турнира против Швейцарии (6:1).

«Если команда выигрывает, значит тренер делает все правильно. Но, конечно, всякий футболист недоволен, когда хочет играть, а ему не дают, — цитирует Vprognoze.ru Булыкина. — Что уж говорить про Роналду, который является величайшим игроком. Поэтому наверняка внутри сборной будут беседы между ним и тренером, и португальцы к четвертьфиналу постараются найти решение, при котором все останутся довольны. Для них самое главное, чтобы сборная шла дальше. Что касается Гонсалу Рамуша, то о его потенциале в качестве лидера атак команды нужно судить не по одному матчу. Но в футболе всегда молодежь постепенно вытесняет старичков. Важно, чтобы это не портило результат».

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет против Марокко. Матч состоится в субботу, 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Гонсалу Рамуш
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