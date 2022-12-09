Корнаухов не считает Аргентину фаворитом матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что не считает Аргентину фаворитом матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов.

«Аргентина пока не показала той игры, которая позволяла бы называть эту команду одним из явных претендентов на титул. Но когда у тебя в команде есть Месси, ты априори будешь претендентом. Хотя если копнуть глубже, то есть Лео, есть Ди Мария, есть и другие хорошие ребята, качественные футболисты, но играть как команда у них пока не получается. Для Месси, конечно, очень важно выиграть Кубок Мира, тогда народная любовь на родине будет безгранична. Но, повторюсь, Аргентина пока не убедила, тот же матч с Австралией многое показал.

Нидерландцы очень организованны, ван Гал многое знает в футболе, может тактически построить команду. Мы видели матч с американцами, который Нидерланды провели очень здорово. Эта команда играет не так ярко, нет такого, чего, может быть, все ждут — феерии в атаке. Ван Гал играет так, как, по его мнению, можно забраться высоко. Даже с этим составом. Много молодых, много опытных, тренер знает, как всех их использовать. Фрагментами они показывают очень качественный футбол, моментами играют по счету. Поэтому Аргентине будет очень сложно, и я не скажу, что она фаворит. Чуть больше за нее говорит то, что в команде есть Месси, который может в одиночку решить исход», — приводит «РБ Спорт» слова Корнаухова.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина состоится сегодня, 9 декабря и начнется в 22.00 (мск).