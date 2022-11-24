Шавло: «Якин достойно работает с национальной командой Швейцарии»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на победу сборной Швейцарии над Камеруном (1:0) на ЧМ-2022 в Катаре. Главным тренером швейцарцев является Мурат Якин, который с 2014 по 2015 год возглавлял «Спартак».

— Якин — нормальный специалист. Он и в «Базеле» работал достойно. В «Спартаке» то, что мы хотели, у нас не получилось. Мало времени было у Мурата. Если бы дали больше, времени, он бы чего-нибудь достиг со «Спартаком». Сейчас он успешно работает в сборной. Наверное, ему нужен был этот международный опыт. В России не так легко. Я считаю он достойно работает с национальной командой Швейцарии.

— На что способна сборная Швейцарии на чемпионате мира?

— Из группы она сможет выйти, но дальше будет сложно. Хотя, сейчас непредсказуемый мундиаль. Главное, набирать очки. Сегодня они это сделали. Швейцария играла достойно, а Камерун удивил, — цитирует «РБ Спорт» Шавло.

Швейцария набрала 3 очка в группе G. У Камеруна — 0.

В следующем матче команда Мурата Якина сыграет с Бразилией 28 ноября. Камерун встретится с Сербией, эта игра также пройдет 28 ноября.