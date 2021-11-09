Экс-футболисты сборной России приняли участие в экопробеге из Москвы в Санкт-Петербург

В понедельник, 8 октября, у стадиона «Санкт-Петербург» завершился экопробег в поддержку сборной России, сообщает официальный сайт РФС.

Автобус сборной России с экс-футболистами команды Русланом Пименовым, Дмитрием Сычевым, Динияром Билялетдиновым, а также действующей футболисткой сборной Ириной Подшибякиной, экс-игроком национальной команды, футбольным тренером Еленой Тереховой, актером театра и кино Ефимом Петруниным проехал от Москвы до Петербурга.

В ходе двухдневного путешествия участники экопробега собирали старые покрышки от водителей, а взамен водителям автолюбителям билеты на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Кипр и другие призы.

Участники пробега также убрали несанкционированную лесную свалку старых шин в Гатчинском районе Ленинградской области при поддержке экоквеста «Охота на колеса».

Всего игрокам удалось собрать более 9 тонн старых шин.

Собранные шины отправлены на переработку в резиновые крошки, которая используется при производстве покрытий спортивных площадок.