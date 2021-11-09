Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Румынии и Исландии, информирует сайт УЕФА.

Встреча группы J пройдет в Бухаресте (начало — в 22.45 по московскому времени).

Лайнсменами будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым рефери станет Кирилл Левников. ВАР — Виталий Мешков, его ассистент — Сергей Иванов.