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Карасев обслужит матч Румыния — Исландия

12:37
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Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Румынии и Исландии, информирует сайт УЕФА.

Встреча группы J пройдет в Бухаресте (начало — в 22.45 по московскому времени).

Лайнсменами будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым рефери станет Кирилл Левников. ВАР — Виталий Мешков, его ассистент — Сергей Иванов.

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Роман Шишов все материалы автора
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