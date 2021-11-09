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Верету вызван в сборную Франции вместо травмированного Погба

11:58
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба получил травму бедра на тренировке и покинул расположение национальной команды, сообщает RMC Sport.

По информации источника, вместо Погба в национальную команду вызван полузащитник «Ромы» Жордан Верету.

13 октября Франции дома сыграет с Казахстаном в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, а 16-го — на выезде с Финляндией.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/equipe-de-france-en-direct-suivez-la-conference-de-presse-de-deschamps-avant-france-kazakhstan_LN-202111080277.html

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