Верету вызван в сборную Франции вместо травмированного Погба
11:58
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба получил травму бедра на тренировке и покинул расположение национальной команды, сообщает RMC Sport.
По информации источника, вместо Погба в национальную команду вызван полузащитник «Ромы» Жордан Верету.
13 октября Франции дома сыграет с Казахстаном в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, а 16-го — на выезде с Финляндией.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/equipe-de-france-en-direct-suivez-la-conference-de-presse-de-deschamps-avant-france-kazakhstan_LN-202111080277.html
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