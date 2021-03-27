Дзюба — после победы над Словенией: «Злопыхатели — крепитесь»
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от игры отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении (2:1).
«Настрой был запредельный. Не совсем удачной была игра с Мальтой, наверное, в плане содержания игры. Много разговоров было. Мы готовились, настраивались. Сегодня был единый коллектив. Бились-сражались за каждый клочок поля. Безумно горжусь командой. Спасибо стране, чувствовали их поддержку. Мы безумно счастливы. Надеюсь, порадовали народ. А злопыхатели — крепитесь (улыбается).
Со скамейки очень волнительно за игрой наблюдать. Еще пять минут добавляет. Просто сердце останавливается. Любая подача, любой проход... Но парни выстояли», — рассказал Дзюба в интервью пресс-службе национальной команды.
Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» в присутствии 13 008 зрителей.
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