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Дзюба — после победы над Словенией: «Злопыхатели — крепитесь»

22:04
27 марта. Сочи. Россия — Словения — 2:1.Болельщик-моряк. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27 марта. Сочи. Россия — Словения — 2:1.Болельщик-моряк. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от игры отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении (2:1).

«Настрой был запредельный. Не совсем удачной была игра с Мальтой, наверное, в плане содержания игры. Много разговоров было. Мы готовились, настраивались. Сегодня был единый коллектив. Бились-сражались за каждый клочок поля. Безумно горжусь командой. Спасибо стране, чувствовали их поддержку. Мы безумно счастливы. Надеюсь, порадовали народ. А злопыхатели — крепитесь (улыбается).

Со скамейки очень волнительно за игрой наблюдать. Еще пять минут добавляет. Просто сердце останавливается. Любая подача, любой проход... Но парни выстояли», — рассказал Дзюба в интервью пресс-службе национальной команды.

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» в присутствии 13 008 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UC3G9_QWwe2n6JjPQsNJX6Cw

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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