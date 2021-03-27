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Дзюба — о дубле в матче со Словенией: «Парни говорят: «Ты че творишь? Как Пеле»

22:12
27 марта. Сочи. Россия — Словения — 2:1. Артем Дзюба открыл счет в матче. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27 марта. Сочи. Россия — Словения — 2:1. Артем Дзюба открыл счет в матче. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о голах в ворота сборной Словении в матче отборочного турнира ЧМ-2022 (2:1). Форвард оформил дубль в первом тайме.

«Первый мы с Далером Кузяевым разыграли. Подача с фланга шла. Я увидел его и скинул. Он принял, подождал меня, покатил очень удобно. Я успел увидеть, что Облак перемещается: попал очень удачно ему низом в противоход.

А второй... Голова (Александр Головин — прим. СЭ") ударил и попал в перекладину. Отлетает мне в лицо... Хотел мяч на грудь принять. И дальше на каких-то инстинктах я просто как-то разобрался. Парни говорят: «Ты че творишь? Как Пеле». Было приятно, конечно. Показал, что техника присутствует», — рассказал Дзюба в интервью пресс-службе национальной команды.

Дзюба забил свой 29-й гол в составе сборной России, по этому показателю он занимает второе место. Лидирует в списке бомбардиров Александр Кержаков, который опережает Дзюбу на один забитый мяч. С учетом игр сборной СССР первое место занимает Олег Блохин (42 гола).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UC3G9_QWwe2n6JjPQsNJX6Cw

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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