Дзюба — о дубле в матче со Словенией: «Парни говорят: «Ты че творишь? Как Пеле»
Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о голах в ворота сборной Словении в матче отборочного турнира ЧМ-2022 (2:1). Форвард оформил дубль в первом тайме.
«Первый мы с Далером Кузяевым разыграли. Подача с фланга шла. Я увидел его и скинул. Он принял, подождал меня, покатил очень удобно. Я успел увидеть, что Облак перемещается: попал очень удачно ему низом в противоход.
А второй... Голова (Александр Головин — прим. СЭ") ударил и попал в перекладину. Отлетает мне в лицо... Хотел мяч на грудь принять. И дальше на каких-то инстинктах я просто как-то разобрался. Парни говорят: «Ты че творишь? Как Пеле». Было приятно, конечно. Показал, что техника присутствует», — рассказал Дзюба в интервью пресс-службе национальной команды.
Дзюба забил свой 29-й гол в составе сборной России, по этому показателю он занимает второе место. Лидирует в списке бомбардиров Александр Кержаков, который опережает Дзюбу на один забитый мяч. С учетом игр сборной СССР первое место занимает Олег Блохин (42 гола).
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