Белоруссия вырвала победу у Эстонии, Лисакович сделал дубль

Белоруссия одержала волевую победу над Эстонией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 4:2. Эстонцы дважды вели в счете — оба раза отличился Генри Аньер. Тем не менее, белорусская команда смогла дважды сравнять счет, а затем провела еще два мяча. Дубль оформил форвард «Локомотива» Виталий Лисакович. По мячу забили Юрий Кендыш и Павел Савицкий.

В составе Белоруссии вышло шесть бывших футболистов российских клубов: вратарь Александр Гутор(экс-«Оренбург» и «Тосно»), Денис Лаптев (экс-«Тосно»), Николай Сигневич (экс-«Химки»), Игорь Стасевич (экс-«Волга»), Сергей Кисляк (экс-«Рубин»), Максим Бордачев (экс-«Томь», «Ростов» и «Оренбург»).

За Эстонию на поле вышел 36-летний капитан Константин Васильев. Бывший футболист «Амкара» провел 127-й матч за сборную. Столько же игр за свою национальную команду на счету российского рекордсмена Сергея Игнашевича. У Эстонии Васильев делит четвертое место с Рагнаром Клаваном. Больше них за сборную играли Андрес Опер (134), Марко Кристал (143) и Мартин Рейм (157).

В первой игре отбора на ЧМ-2022 эстонцы проиграли Чехии 2:6. Таким образом, после двух игр разность их мячей составляет 4:10. Для белорусов игра стала первой в отборе.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа E

Белоруссия — Эстония — 4:2 (1:1)

Голы: Аньер, 31 (0:1). Лисакович, 45 — с пенальти (1:1). Аньер, 55 (1:2). Кендыш, 64 (2:2). Савицкий, 81 (3:2). Лисакович, 83 (4:2).

Белоруссия: Гутор, Бордачев, Наумов, Золотов, Стасевич, Яблонский (Сигневич, 58), Кендыш (Климович, 87), Эбонг (Савицкий, 59), Юзепчук, Лаптев (Кисляк, 46), Лисакович (Бахар, 85).

Эстония: Игонен, Кууск, Лиландер, Пюрг, Паскочи (Кирсс, 87), Васильев, Ващук, Аньер, Саппинен (Пури, 79), Аллику (Ыйгус, 62), Поом.

Предупреждения: Лаптев, 4. Кендыш, 18. Кууск, 50. Аллику, 59. Ыйгус, 63. Аньер, 85. Пюрг, 89. Сигневич, 89.

Удаление: Ыйгус, 77.

Судья: Хеннесси (Ирландия).

27 марта. Минск. Стадион «Динамо».