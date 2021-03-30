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Дзюба признан главным открытием первых матчей отбора на ЧМ-2022 в голосовании ФИФА

17:19
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий сборной России Артем Дзюба занял первое место в опросе, устроенном в официальном Twitter-канале Международной федерации футбола (ФИФА).

Дзюба был признан футболистом, который произвел наибольшее впечатление на болельщиков на старте отбора.

За нападающего «Зенита» и сборной России, забившего в двух последних играх за национальную команду три мяча, отдали свои голоса 43% респондентов. В опросе ФИФА Дзюба опередил сербского форварда Александра Митровича (30%), а также нападающих сборных Черногории и Австрии Стефана Йоветича (18%) и Сашу Калайджича (9%) соответственно.

Голы Артема Дзюбы принесли команде Станислава Черчесова победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), а сам зенитовец благодаря этим точным ударам вплотную приблизился к рекорду Александра Кержакова. Напомним, что бывший нападающий сине-бело-голубых с 30 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории сборной России. На счету Дзюбы сейчас 29 голов.

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