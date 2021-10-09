Юрий Дюпин покинул расположение сборной России и не сыграет со Словенией
Голкипер сборной России Юрий Дюпин не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении, сообщает официальный сайт РФС.
Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четырех вратарей, учитывая, что в заявку на игру будут внесены три голкипера.
33-летний футболист уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России.
Состав сборной России
Вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Байер», Германия), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА ), Георгий Джикия («Спартак» ), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Арсен Адамов («Урал»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Зелимхан Бакаев («Спартак» ), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Даниил Глебов («Ростов»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).
Матч Словения — Россия состоится 11 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.
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