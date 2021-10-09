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Юрий Дюпин покинул расположение сборной России и не сыграет со Словенией

22:18
Юрий Дюпин. Фото РФС
Юрий Дюпин. Фото РФС
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Голкипер сборной России Юрий Дюпин не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении, сообщает официальный сайт РФС.

Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четырех вратарей, учитывая, что в заявку на игру будут внесены три голкипера.

33-летний футболист уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России.

Состав сборной России
Вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Байер», Германия), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА ), Георгий Джикия («Спартак» ), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Арсен Адамов («Урал»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Зелимхан Бакаев («Спартак» ), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Даниил Глебов («Ростов»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).

Матч Словения — Россия состоится 11 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Словения
Россия

П2

21%

3.20

Обе забьют - да

17%

2.17

1X

15%

1.38
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
Матч завершен

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

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Евгений Петров все материалы автора
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