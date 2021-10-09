Пятов побил рекорд Тимощука и стал самым возрастным игроком сборной Украины
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов стал самым возрастным игроком в истории сборной Украины. Он вышел на поле в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Финляндии (2:1) в возрасте 37 лет и 103 дней.
Как сообщает Sport.ua, рекорд, который принадлежал Анатолию Тимощуку, Пятов превзошел на 20 дней. После Евро-2020 голкипер объявил о завершении карьеры в сборной, но из-за кадровых проблем команды изменил решение и продолжил выступления.
В составе украинской команды голы забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
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