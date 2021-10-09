Калиниченко оценил игру сборной Украины в матче с Финляндией
Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко оценил игру команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Финляндии (2:1).
«Опять с валидолом, но все-таки первая победа! — написал Калиниченко в своем Telegram-канале. — Поздравляю сборную Украины с таким нужным результатом. Надеюсь, эта победа чуть расслабит Александра Васильевича Петракова, нашего главного. После фееричной прессухи очень хотелось, чтобы градус отношений между тренером и пишущей братией чуть снизился.
Игра оставила двоякое впечатление. С одной стороны, было огромное желание у всех: и у ветеранов, и у молодежи, а с другой — очень много простых ошибок. И это в игре с Финляндией! Результат довлел, и он был достигнут. Теперь две игры с Боснией, практически плей-офф. Верю, что все получится, и мы будем для начала в стыках.
Эта сборная не оставляет равнодушным. Очень надеюсь, тренер наладит отношения с Малиновским. Такими футболистами разбрасываться нельзя, чем бы ты не руководствовался. Отдельный респект Пятову и Ярмоленко! Настоящие мужики и лидеры команды!"
В составе победителей отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
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