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12 декабря, 13:50

Дуймович считает возможными провокации со стороны игроков Аргентины в адрес сборной Хорватии

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Хорватии и ряда команд РПЛ Томислав Дуймович в разговоре с «СЭ» предположил, что футболисты сборной Аргентины могут провоцировать соперника во время матча полуфинала ЧМ-2022.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

По информации хорватского издания Sportske Novosti, сборная Аргентины будет полагаться на провокации в матче против Хорватии. Бело-голубые подготовили «грязный план» в первые 60 минут предстоящей игры.

«Аргентинцы очень темпераментные, это Южная Америка. Не знаю, что должно произойти, чтобы они провоцировали именно так. Они будут играть на контакт, будут валяться на поле, если это будет нужно. Это полуфинал, все будут биться. Они могут спровоцировать, сделать все для успеха. Они хотят выиграть чемпионат мира, так же как и мы. У Месси, возможно, последний шанс. Нам нужно терпеть и ждать своего шанса. Если дойдем до пенальти, точно выиграем. Шансы равны для двух команд», — сказал Дуймович «СЭ».

Матч Аргентины и Хорватии пройдет 13 декабря. Начало — в 22.00 (мск).

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Томислав Дуймович
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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