Защитник «Тоттенхэма» Доэрти: «Кейн — один из самых сильных людей, которых я знаю»

Защитник «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти прокомментировал нереализованный нападающим сборной Англии Гарри Кейном пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022.

«Гарри отлично забил первый пенальти, а дальше все знают, что произошло. Это тяжело для него. Такие вещи случаются. Все знают, что он лучший исполнитель. Сейчас ему будет тяжело, но, когда он вернется, мы сплотимся вокруг него и снова заставим его работать. Он будет в порядке. Он один из самых сильных людей, которых я знаю», — приводит Eurosport слова Доэрти.

Кейн в 1/4 финала с Францией (1:2) реализовал один пенальти, но при счете 1:2 не забил второй во втором тайме.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет против Аргентины. Матч пройдет 18 декабря, начало — 18.00 по московскому времени.