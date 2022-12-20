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Сегодня, 00:20

Аленичев: «Ди Мария доказал, что он фантастический исполнитель»

Отдел футбола «СЭ»
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Анхель Ди Мария.
Фото Reuters

Самый титулованный футболист России Дмитрий Аленичев отметил вклад полузащитника Анхеля Ди Марии в победу сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

«Понятно, что выдающийся матч провели Месси и Мбаппе, но мне еще понравился Ди Мария. Анхель стал одним из лучших в финале, доказал, что он тоже фантастический исполнитель.

В футбольном мире часто говорят, что нападающему лучше не появляться в своей штрафной во время оборонительных действий — если это не касается стандартных положений. Очередное подтверждение справедливости утверждения продемонстрировал Дембеле: прибежал, вступил в отбор, но таких качеств, как у защитников, у него нет — вот вам глупейший фол. Но тут сказалось и высочайшее мастерство Ди Марии, заставившего нарушить на себе правила после классного дриблинга, а Месси реализовал 11-метровый. Я в своих командах тоже старался форвардов к нашей штрафной близко не подпускать — это чревато.

Включив Ди Марию в старт, Скалони до предела напряг и Дембеле, и Кунде, центрального защитника, вынужденно выступавшего в Катаре на правом фланге. Тренер «Альбиселесте» не просчитался, а его французский коллега был вынужден реагировать уже по ходу пьесы», — написал Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ».

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Ранее она брала трофей в 1978 и 1986 годах.

 
Лионель Месси. Дмитрий Аленичев: «Я был прав — Месси стал чемпионом мира. Но он еще сыграет в 2026-м»

 

Анхель Ди Мария
Дмитрий Аленичев
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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