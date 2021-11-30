Спиридонов о словах Рыбуса про сборную России: «Такое нужно пресекать»

Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал высказывание польского защитника «Локомотива» Рыбуса о том, что сборная России «не слишком высокого уровня».

«Я давно говорил, что поляки нас ненавидят, поэтому они могут говорить все, что хотят. Ничего удивительного я в этом не вижу. Что касается дальнейших последствий для футболиста, не нам решать, что с ним делать. Есть руководство клуба, есть РФС. Думаю, что такие высказывания совершенно точно нужно пресекать, тем более если ты живешь в России, играешь в российском клубе и получаешь за это деньги. Пускай они сами решают», — сказал Спиридонов корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову.

24 марта сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыков отборочного турнира ЧМ-2022. Выигравшая команда в финале стыкового турнира сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.