Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился мнением о победе сборной России над Кипром в матче отбора ЧМ-2022 (6:0).

«Вышли молодые ребята, поймали свою волну и сыграли на одном дыхании, — приводит слова Свищева «РБ Спорт». — Что-то, может быть, не получалось, но главное то, что у нас есть молодежь. Карпин — красавчик, собрал команду. Многие его критикуют за то, что он каких-то игроков не взял, но то, что сейчас произошло, — это хороший задел для игры с Хорватией. Думаю, у хорватов внутри сейчас что-то екает. Мы верили, что наши выиграют, но такого никто не ожидал. Я просто восхищен нашими ребятами и Карпиным сегодня. Если так будет развиваться сборная, если будет делать нам такие подарки, это будут большие праздники для болельщиков и всей страны.

Дзюба не нужен? Что значит не нужен? Дзюба хорош в той конфигурации, которую не видит тренер. Карпин молодец, он не боится экспериментировать, каждый раз выпускает новых игроков. В этот состав с молодежью, наверное, Артем не вписывается. Карпин это прочувствовал и, видите, пока все получается».

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе. Кипр на последнем, шестом месте — пять очков.