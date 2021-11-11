Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Кипром (6:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

— Что вы сказали игрокам в перерыве? Почему команда заиграла значительно лучше, чем в первом?

— Ничего сверхъестественного. Даня Глебов сказал, что я напихал? Да ничего я не пихал. Просто подкорректировал позиции некоторым игрокам, но я думаю, что и не это повлияло. Повлиял второй гол — в первом тайме после гола так не было. А мы говорили, что недооценка будет, и о Хорватии можем начать думать. Думаю, быстрый гол сыграл злую шутку — возможно, появилась расхлябанность, потери необоснованные привели к напряжению у наших ворот, боялись за результат. Про Кипр тоже нельзя забывать — киприоты подразвалились. Уровень сопротивления снизился.

В составе победителей дубль сделал Александр Ерохин.