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Валерий Карпин: «Быстрый гол сыграл злую шутку — появилась расхлябанность»

22:52
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Кипром (6:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

— Что вы сказали игрокам в перерыве? Почему команда заиграла значительно лучше, чем в первом?

— Ничего сверхъестественного. Даня Глебов сказал, что я напихал? Да ничего я не пихал. Просто подкорректировал позиции некоторым игрокам, но я думаю, что и не это повлияло. Повлиял второй гол — в первом тайме после гола так не было. А мы говорили, что недооценка будет, и о Хорватии можем начать думать. Думаю, быстрый гол сыграл злую шутку — возможно, появилась расхлябанность, потери необоснованные привели к напряжению у наших ворот, боялись за результат. Про Кипр тоже нельзя забывать — киприоты подразвалились. Уровень сопротивления снизился.

В составе победителей дубль сделал Александр Ерохин.

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры