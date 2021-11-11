Карпин объяснил, почему Джикия не сыграл с Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему защитник Георгий Джикия остался в запасе в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра (6:0).

— С чем связано отсутствие Джикии в основе? Только с травмой?

— И повреждение тоже повлияло на решение. Джикия больше всех футболистов сборной провел минут на поле за два месяца, накопилась усталость. Когда сыграл около 20 матчей, то усталость дает о себе знать. Думая об игре с Хорватией, рисковать не стоило. Никто травм не получил за исключением Глебова — нос ему подправили.

— Готов ли Джикия выйти в основе? Почему заменили Головина?

— Джикия абсолютно здоров и готов. Так что вопрос не уместен/ Джикия готовится к Хорватии. Если что-нибудь не то не съест, то он будет готов. Головина после третьего гола заменили, думая об игре с Хорватией. Он сыграл 60 минут, таков план и был. Все сложилось удачно. Карточки не получил никто, дали паузу игрокам. С Головиным проблем нет.