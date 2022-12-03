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Казанский об 1/8 финала ЧМ: «Бразилия обыграет Корею, в матче Япония — Хорватия нас ждет серия пенальти»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» дал прогноз на третий игровой день матчей 1/8 финала ЧМ-2022.

— Япония — Хорватия.

— 1:1. Указываю счет в основное время. А нас, скорее всего, ждут дополнительная тридцатиминутка и серия пенальти. Хотя мы уже видели, как японцы перемалывают своих соперников во вторых таймах. То же самое может случиться и с хорватами. Их главный козырь — мощнейший кулак в середине поля. Модрич, Брозович, Ковачич — топ-футболисты. А вот в атаке проблемы. Уровень Ливаи и других форвардов оставляет желать лучшего.

— Бразилия — Корея.

— 2:0. Бразильцы на ЧМ-2022 первые таймы проводят очень терпеливо, события не форсируют. Зато после перерыва ловят соперника на удушающий прием, и все, до свидания. Так было и с Сербией, и со Швейцарией. Исключение — матч с Камеруном. Но там другой состав вышел. Сильный, да не слишком мотивированный. Думаю, в 1/8 финала все будет как в стартовых турах. Тяжелая возня в первые 45 минут, самоотверженнейшая игра корейцев. А потом две ошибки — и дальше идет Бразилия.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Япония — Хорватия состоится в понедельник, 5 декабря и начнется в 18.00 (мск). Игра Бразилия — Корея пройдет в тот же день, начало — в 22.00 (мск).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
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