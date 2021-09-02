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Канчельскис: «В сборной Карпина у футболистов появились борьба, желание, огонь в глазах»

12:30
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-игрок сборной СССР и России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча национальной команды против Хорватии (0:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Сейчас самое главное — результат, а не то, как ребята играют. Мы понимаем, что хорваты — топ-команда, поэтому ничья с ними — положительный результат. Потом будем уже требовать какой-то красивой или некрасивой игры. Конечно, хотелось бы, чтобы выиграли, но, повторюсь, борьба продолжается. Не важно, как начнешь, главное, как закончишь. Мы сейчас можем все что угодно писать, говорить: что правильно, что неправильно», — сказал Канчельскис «СЭ».

Валерий Карпин.Выход на замену не Смолова, а Заболотного, показал: Карпину важнее не проиграть. И его решения куда больше похожи на черчесовские, чем многие думают

Канчельскис также рассказал, чем, по его мнению, отличаются сборная Станислава Черчесова и Валерия Карпина.

«Конечно, видны изменения, по сравнению с предыдущей сборной. Тот, кто не видит этих изменений, не разбирается в футболе. Отношение, желание, борьба. У ребят горели глаза, они бились, было видно их понимание, что игра с хорватами для всех очень важна», — добавил Канчельскис.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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