Канчельскис: «В сборной Карпина у футболистов появились борьба, желание, огонь в глазах»

Экс-игрок сборной СССР и России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча национальной команды против Хорватии (0:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Сейчас самое главное — результат, а не то, как ребята играют. Мы понимаем, что хорваты — топ-команда, поэтому ничья с ними — положительный результат. Потом будем уже требовать какой-то красивой или некрасивой игры. Конечно, хотелось бы, чтобы выиграли, но, повторюсь, борьба продолжается. Не важно, как начнешь, главное, как закончишь. Мы сейчас можем все что угодно писать, говорить: что правильно, что неправильно», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис также рассказал, чем, по его мнению, отличаются сборная Станислава Черчесова и Валерия Карпина.

«Конечно, видны изменения, по сравнению с предыдущей сборной. Тот, кто не видит этих изменений, не разбирается в футболе. Отношение, желание, борьба. У ребят горели глаза, они бились, было видно их понимание, что игра с хорватами для всех очень важна», — добавил Канчельскис.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.