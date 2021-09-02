Канчельскис: «В сборной Карпина у футболистов появились борьба, желание, огонь в глазах»
Экс-игрок сборной СССР и России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча национальной команды против Хорватии (0:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.
«Сейчас самое главное — результат, а не то, как ребята играют. Мы понимаем, что хорваты — топ-команда, поэтому ничья с ними — положительный результат. Потом будем уже требовать какой-то красивой или некрасивой игры. Конечно, хотелось бы, чтобы выиграли, но, повторюсь, борьба продолжается. Не важно, как начнешь, главное, как закончишь. Мы сейчас можем все что угодно писать, говорить: что правильно, что неправильно», — сказал Канчельскис «СЭ».
Канчельскис также рассказал, чем, по его мнению, отличаются сборная Станислава Черчесова и Валерия Карпина.
«Конечно, видны изменения, по сравнению с предыдущей сборной. Тот, кто не видит этих изменений, не разбирается в футболе. Отношение, желание, борьба. У ребят горели глаза, они бились, было видно их понимание, что игра с хорватами для всех очень важна», — добавил Канчельскис.
Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.
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