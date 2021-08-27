Де Брейне не вызван в сборную Бельгии
06:24
Тренерский штаб сборной Бельгии в четверг, 26 августа, объявил состав на сентябрьские матчи. В список был включен 31 футболист.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне не получил вызова в национальную команду. Игрок продолжает восстановление после травмы и пока не готов полностью.
В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Бельгии сыграет с Эстонией (2 сентября), Чехией (5 сентября) и Белоруссией (8 сентября).
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