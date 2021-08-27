Де Брейне не вызван в сборную Бельгии

Тренерский штаб сборной Бельгии в четверг, 26 августа, объявил состав на сентябрьские матчи. В список был включен 31 футболист.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне не получил вызова в национальную команду. Игрок продолжает восстановление после травмы и пока не готов полностью.

? 31 Devils for our September games. ??? #DEVILTIME pic.twitter.com/zZZ1JMZhzY — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) August 26, 2021

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Бельгии сыграет с Эстонией (2 сентября), Чехией (5 сентября) и Белоруссией (8 сентября).