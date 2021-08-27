Футбол
Чемпионат мира-2022
ЧМ по футболу 2014
Новости
Статьи Таблицы Календарь / результаты Статистика Фото
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Де Брейне не вызван в сборную Бельгии

06:24
Теги:

Тренерский штаб сборной Бельгии в четверг, 26 августа, объявил состав на сентябрьские матчи. В список был включен 31 футболист.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне не получил вызова в национальную команду. Игрок продолжает восстановление после травмы и пока не готов полностью.

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Бельгии сыграет с Эстонией (2 сентября), Чехией (5 сентября) и Белоруссией (8 сентября).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Что будет если отжиматься по 15 раз каждый день? Комментирует тренер
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: результаты матчей 1/4 финала
«Меня выкинули, словно банку свиной тушенки». Самый громкий обмен в истории НХЛ
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд