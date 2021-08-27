Жиру не вызван в сборную Франции на матчи с Украиной и Финляндией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешма в четверг, 26 августа, объявил состав на сентябрьские матчи. В список вошли 23 футболиста.

Впервые вызов в национальную команду получили защитник «Милана» Тео Эрнандез, полузащитник Орельен Тшуамени («Монако») и Жордан Верету («Рома»), а также нападающий «Байер» Мусса Диаби.

Приглашение в сборную Франции не получил нападающий «Милана» Оливье Жиру, которые является вторым лучшим бомбардиром в истории «трехцветных».

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Майк Меньян («Милан», Италия), Стив Манданда («Марсель»);

защитники — Люка Динь («Эвертон», Англия), Лео Дюбуа («Лион»), Тео Эрнандез («Милан», Италия), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья», Испания), Дайо Упамекано («Бавария», Германия), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», Англия), Курт Зума («Челси», Англия);

полузащитники — Н'Голо Канте («Челси», Англия), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Орельен Тчуамени («Монако»), Корентен Толиссо («Бавария», Германия), Жордан Верету («Рома», Италия);

нападающие — Карим Бензема («Реал», Испания), Кингсли Коман («Бавария», Германия), Мусса Диаби («Байер», Германия), Тома Лемар («Атлетико», Испания), Антуан Гризманн («Барселона», Испания), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 1 сентября сборная Франции сыграет против Боснии и Герцеговины, 4-го — против Украины, а 7-го — против Финляндии.