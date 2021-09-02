Давор Шукер: «Карпин — это мой друг, он хороший тренер. Желаю ему удачи»
Бывший президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер оценил результат отборочного матча ЧМ-2022 Россия — Хорватия (0:0).
«Это первая игра на неделе, конечно, это нелегко. 0:0 — это не то, что хотели любители футбола. Но это была хорошая игра. Мне очень нравится быть на «Лужниках»
Карпин — это мой друг, он хороший тренер. Желаю ему удачи.
Влашич? Я очень рад, что он перешел в «Вэст Хэм». Он хорошо показал себя в российской премьер лиге. Желаю ему удачи», — заявил Шукер.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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