Бывший президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер оценил результат отборочного матча ЧМ-2022 Россия — Хорватия (0:0).

«Это первая игра на неделе, конечно, это нелегко. 0:0 — это не то, что хотели любители футбола. Но это была хорошая игра. Мне очень нравится быть на «Лужниках»

Карпин — это мой друг, он хороший тренер. Желаю ему удачи.

Влашич? Я очень рад, что он перешел в «Вэст Хэм». Он хорошо показал себя в российской премьер лиге. Желаю ему удачи», — заявил Шукер.