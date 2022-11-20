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Сегодня, 22:52

Венгер рассказал, при каком условии сборная Англии может выйти в полуфинал ЧМ-2022

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о перспективах сборной Англии на чемпионате мира-2022.

«Они дошли до полуфинала в России, а затем до финала на Евро. Но сомнения возникают из-за того, что произошло за последний год. Если они смогут преодолеть все сомнения, которые возникают у них в голове, то из них выйдет неплохая команда, которая сможет выйти в полуфинал», — приводит Football London слова Венгера.

Сборная Англии проведет первый матч на чемпионате мира в Катаре 21 ноября, в котором сыграет против команды Ирана. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.football.london/international-football/england-wenger-world-cup-prediction-25563704

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ТБ 2.5

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⚽ Футбол. ЧМ
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Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Чемпионат мира по футболу 2022
Арсен Венгер
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