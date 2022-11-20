Венгер рассказал, при каком условии сборная Англии может выйти в полуфинал ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о перспективах сборной Англии на чемпионате мира-2022.

«Они дошли до полуфинала в России, а затем до финала на Евро. Но сомнения возникают из-за того, что произошло за последний год. Если они смогут преодолеть все сомнения, которые возникают у них в голове, то из них выйдет неплохая команда, которая сможет выйти в полуфинал», — приводит Football London слова Венгера.

Сборная Англии проведет первый матч на чемпионате мира в Катаре 21 ноября, в котором сыграет против команды Ирана. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.