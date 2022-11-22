Дания — Тунис: Андерсен не наказан 11-метровым. Судья ошибся?

На 71-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Дания — Тунис (0:0) арбитр Сесар Рамос правильно не наказал датчан пенальти. Тунисцы сигнализировали, что Йоаким Андерсен сыграл в мяч правой рукой, но рефери продолжил встречу и предложил выполнить угловой удар. ВАР Фернандо Герреро быстро провел проверку и не стал вмешиваться в действия коллеги.

Чтобы понять логику арбитров нужно подробно изучить случившееся.

Сначала защитник датчан сыграл в мяч и попал им в ногу Али Абди.

Затем мяч рикошетом от тунисца с близкого расстояния полетел в направлении датчанина, продолжавшего бег.

И только потом случился контакт мяча с правой рукой Андерсена. В такой ситуации у судей не возникло оснований для назначения 11-метрового удара.