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Судейство

Сегодня, 19:10

Дания — Тунис: Андерсен не наказан 11-метровым. Судья ошибся?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 71-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Дания — Тунис (0:0) арбитр Сесар Рамос правильно не наказал датчан пенальти. Тунисцы сигнализировали, что Йоаким Андерсен сыграл в мяч правой рукой, но рефери продолжил встречу и предложил выполнить угловой удар. ВАР Фернандо Герреро быстро провел проверку и не стал вмешиваться в действия коллеги.

Чтобы понять логику арбитров нужно подробно изучить случившееся.

Дания – Тунис – 0:0.

Сначала защитник датчан сыграл в мяч и попал им в ногу Али Абди.

Дания – Тунис – 0:0.

Затем мяч рикошетом от тунисца с близкого расстояния полетел в направлении датчанина, продолжавшего бег.

Дания – Тунис – 0:0.

И только потом случился контакт мяча с правой рукой Андерсена. В такой ситуации у судей не возникло оснований для назначения 11-метрового удара.

Чемпионат мира. Группа D
22 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Дания
0:0
Тунис
Чемпионат мира по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Туниса по футболу
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