ЧМ-2022, турнирная таблица группы D: Франция вышла в плей-офф
Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе D. Австралия победила Тунис (1:0), Франция обыграла Данию (2:1) и первой вышла в плей-офф турнира в Катаре.
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Группа D
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
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2
|
2
|
0
|
0
|
6-2
|
6
|
2. Австралия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
3. Дания
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-2
|
1
|
4. Тунис
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-1
|
1
В матчах 3-го тура 30 ноября сыграют Тунис — Франция (18:00), Австралия — Дания (18:00).
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