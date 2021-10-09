Макаров: «К сожалению, из-за проблем со здоровьем я покинул сборную. Это жизнь, двигаемся дальше»
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказался о травме, из-за которой он был вынужден покинуть расположение сборной России и пропустить игры отбора ЧМ-2022 против Словакии (1:0) и Словении (11 октября, 21.45 мск).
«К сожалению, из-за проблем со здоровьем я покинул сборную. Но это жизнь, это спорт. Двигаемся дальше и верим в победы», — написал у себя в Instagram Макаров.
Макаров не попал в заявку на матч со Словакией, который состоялся вчера, 8 октября. Утром 9 октября пресс-служба сборной России сообщила, что 23-летний футболист покинул расположение национальной команды из-за микроповреждения мышцы голени.
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