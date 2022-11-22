ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 22 ноября

22 ноября состоится третий игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. Во вторник пройдут четыре матча: Аргентина — Саудовская Аравия, Дания — Тунис, Мексика — Польша и Франция — Австралия.

Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

ЧМ-2022. 22 ноября (вторник)

Группа С. 13.00 мск. Аргентина — Саудовская Аравия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа D. 16.00. Дания — Тунис (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа С. 19.00. Мексика — Польша (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа D. 22.00. Франция — Австралия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.