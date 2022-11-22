ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 22 ноября
22 ноября состоится третий игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. Во вторник пройдут четыре матча: Аргентина — Саудовская Аравия, Дания — Тунис, Мексика — Польша и Франция — Австралия.
Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.
ЧМ-2022. 22 ноября (вторник)
Группа С. 13.00 мск. Аргентина — Саудовская Аравия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Группа D. 16.00. Дания — Тунис (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Группа С. 19.00. Мексика — Польша (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Группа D. 22.00. Франция — Австралия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.
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