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ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 22 ноября

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Трансляция матча ЧМ-2022.
Фото Reuters

22 ноября состоится третий игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. Во вторник пройдут четыре матча: Аргентина — Саудовская Аравия, Дания — Тунис, Мексика — Польша и Франция — Австралия.

Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

ЧМ-2022. 22 ноября (вторник)

Группа С. 13.00 мск. Аргентина — Саудовская Аравия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа D. 16.00. Дания — Тунис (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа С. 19.00. Мексика — Польша (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа D. 22.00. Франция — Австралия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.

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Чемпионат мира по футболу 2022
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