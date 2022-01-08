ЧМ-2022, 1/8 финала: расписание и результаты игрового дня 6 декабря

6 декабря пройдут заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Сегодня Марокко сыграет с Испанией (18.00), а Португалия встретится со Швейцарией (22.00).

Команды определят последнюю пару четвертьфинала ЧМ-2022. Ранее в 1/4 финала турнира вышли: Нидерланды — Аргентина, Хорватия — Бразилия и Англия — Франция.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке