Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил первый за 32 года хет-трик в плей-офф ЧМ

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш сделал первый хет-трик на ЧМ-2022, приняв участие в разгроме Швейцарии (6:1) в матче 1/8 финала.

Впервые за 32 года три гола были забиты одним игроком в игре на вылет. В последний раз подобное случалось в 1990 году, когда чехословак Томаш Скухравы трижды огорчил Коста-Рику. В истории плей-офф чемпионатов мира зафиксировано 18 хет-триков, восемь из которых пришлись на три довоенных турнира.

Хет-трики в плей-офф чемпионатов мирапосле Второй Мировой войны