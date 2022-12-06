Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил первый за 32 года хет-трик в плей-офф ЧМ
Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш сделал первый хет-трик на ЧМ-2022, приняв участие в разгроме Швейцарии (6:1) в матче 1/8 финала.
Впервые за 32 года три гола были забиты одним игроком в игре на вылет. В последний раз подобное случалось в 1990 году, когда чехословак Томаш Скухравы трижды огорчил Коста-Рику. В истории плей-офф чемпионатов мира зафиксировано 18 хет-триков, восемь из которых пришлись на три довоенных турнира.
Хет-трики в плей-офф чемпионатов мирапосле Второй Мировой войны
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Голы
|
26.07.1954
|
1/4 финала
|
Теодор Вагнер
|
Австрия
|
Швейцария — 7:5
|
25' (1:3), 27' (3:3), 53' (6:4)
|
26.07.1954
|
1/4 финала
|
Йозеф Хюги
|
Швейцария
|
Австрия — 5:7
|
17' (2:0), 19' (3:0), 58' (5:6)
|
24.06.1958
|
1/2 финала
|
Пеле
|
Бразилия
|
Франция — 5:2
|
52' (3:1), 64' (4:1), 75' (5:1)
|
28.06.1958
|
За 3-е место
|
ЖюстФонтэн
|
Франция
|
ФРГ — 6:3
|
16' (1:0), 36' (3:1), 78' (4:1), 89' (6:3)
|
23.07.1966
|
1/4 финала
|
Эйсебио
|
Португалия
|
КНДР — 5:3
|
27' (1:3), 43' (2:3), 56' (3:3), 59' (4:3)
|
30.07.1966
|
Финал
|
Джефф Херст
|
Англия
|
ФРГ — 4:2 (д.в.)
|
18' (1:1), 98' (3:2), 120' (4:2)
|
15.06.1986
|
1/8 финала
|
Игорь Беланов
|
СССР
|
Бельгия — 3:4 (д.в.)
|
27' (1:0), 70' (2:1), 111' (3:4)
|
18.06.1986
|
1/8 финала
|
Эмилио Бутрагеньо
|
Испания
|
Дания — 5:1
|
43' (1:1), 56' (2:1), 80' (4:1), 88' (5:1)
|
17.06.1990
|
1/8 финала
|
Томаш Скухравы
|
Чехословакия
|
Коста-Рика — 4:1
|
12' (1:0), 63' (2:1), 82' (4:1)
|
06.12.2022
|
1/8 финала
|
ГонсалуРамуш
|
Португалия
|
Швейцария — 6:1
|
17' (1:0), 51' (3:0), 67' (5:1)