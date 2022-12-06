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6 декабря, 23:56

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил первый за 32 года хет-трик в плей-офф ЧМ

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Гонсалу Рамуш.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш сделал первый хет-трик на ЧМ-2022, приняв участие в разгроме Швейцарии (6:1) в матче 1/8 финала.

Впервые за 32 года три гола были забиты одним игроком в игре на вылет. В последний раз подобное случалось в 1990 году, когда чехословак Томаш Скухравы трижды огорчил Коста-Рику. В истории плей-офф чемпионатов мира зафиксировано 18 хет-триков, восемь из которых пришлись на три довоенных турнира.

Хет-трики в плей-офф чемпионатов мирапосле Второй Мировой войны

Дата

Стадия

Игрок

Команда

Матч

Голы

26.07.1954

1/4 финала

Теодор Вагнер

Австрия

Швейцария — 7:5

25' (1:3), 27' (3:3), 53' (6:4)

26.07.1954

1/4 финала

Йозеф Хюги

Швейцария

Австрия — 5:7

17' (2:0), 19' (3:0), 58' (5:6)

24.06.1958

1/2 финала

Пеле

Бразилия

Франция — 5:2

52' (3:1), 64' (4:1), 75' (5:1)

28.06.1958

За 3-е место

ЖюстФонтэн

Франция

ФРГ — 6:3

16' (1:0), 36' (3:1), 78' (4:1), 89' (6:3)

23.07.1966

1/4 финала

Эйсебио

Португалия

КНДР — 5:3

27' (1:3), 43' (2:3), 56' (3:3), 59' (4:3)

30.07.1966

Финал

Джефф Херст

Англия

ФРГ — 4:2 (д.в.)

18' (1:1), 98' (3:2), 120' (4:2)

15.06.1986

1/8 финала

Игорь Беланов

СССР

Бельгия — 3:4 (д.в.)

27' (1:0), 70' (2:1), 111' (3:4)

18.06.1986

1/8 финала

Эмилио Бутрагеньо

Испания

Дания — 5:1

43' (1:1), 56' (2:1), 80' (4:1), 88' (5:1)

17.06.1990

1/8 финала

Томаш Скухравы

Чехословакия

Коста-Рика — 4:1

12' (1:0), 63' (2:1), 82' (4:1)

06.12.2022

1/8 финала

ГонсалуРамуш

Португалия

Швейцария — 6:1

17' (1:0), 51' (3:0), 67' (5:1)

Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Гонсалу Рамуш
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