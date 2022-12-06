Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре
Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2022
6 декабря двумя матчами завершилась стадия 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.
Сборная Марокко в серии пенальти обыграла команду Испании, а Португалия разгромила сборную Швейцарии.
Таким образом, определились все пары 1/4 финала ЧМ-2022
Чемпионат мира-2022
Катар
1/4 финала
9 декабря
18.00. Хорватия — Бразилия
22.00. Нидерланды — Аргентина
10 декабря
18.00. Марокко — Португалия
22.00. Англия — Франция
Полуфинальные матчи пройдут 13 и 14 декабря. Финал состоится 18 декабря, матч за 3-е место пройдет днем ранее.
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