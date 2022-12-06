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6 декабря, 23:54

Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре

Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2022
Иван Шитик
Корреспондент
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Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2022.
Фото Reuters

6 декабря двумя матчами завершилась стадия 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сборная Марокко в серии пенальти обыграла команду Испании, а Португалия разгромила сборную Швейцарии.

Таким образом, определились все пары 1/4 финала ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022

Катар

1/4 финала

9 декабря

18.00. Хорватия — Бразилия

22.00. Нидерланды — Аргентина

10 декабря

18.00. Марокко — Португалия

22.00. Англия — Франция

Полуфинальные матчи пройдут 13 и 14 декабря. Финал состоится 18 декабря, матч за 3-е место пройдет днем ранее.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 6
Швейцария 1
Матч завершен

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Сборная Англии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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