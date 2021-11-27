Защитник сборной России Данил Глебов поделился мнением об итогах жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира-2022. По его мнению, неправильно выделять фаворитов.

«Смотрел жеребьевку в отеле. Если честно, было непринципиально, кто достанется: все команды сильные, достойные. Нам достался крепкий соперник, с хорошими, опытными футболистами. Есть ребята из РПЛ, мы хорошо знаем их возможности. Думаю, неправильно говорить о фаворитах, тем более в стыках. На поле после финального свистка будет понятно, кто лучше и сильнее.

Очень здорово, что играем дома! Болельщики будут гнать нас вперед, поддерживать. Надеюсь, будет разрешен максимальный допуск зрителей, и стадион будет забит на 100 процентов", — цитирует пресс-служба РФС Глебова.

Соперником сборной России по полуфиналу плей-офф стала команда Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия. Матч состоится 29 марта, принимающей стороной будет победитель матча Россия — Польша.