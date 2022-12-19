Черевченко: «Месси — лучший футболист в истории, он уже давно все доказал»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022, в котором сборная Аргентины победила команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

«Это был очень интересный финал, до последней минуты игра держала в напряжении. Многие же сомневались, что Аргентине вообще удастся дойти до финала. Получилось так, что они стали чемпионами. Месси? Однозначно лучший футболист в истории. Он уже давно всем все доказал», — цитирует «РБ Спорт» Черевченко.

Месси был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.