Известный футбольный тренер Александр Григорян в комментарии для «СЭ» высказался о работе главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

«Я считаю, что Дешам справился с работой. Разве выход в чемпионат мира не выполнение задачи? Мало ли что французы хотели третью звезду. Считаю, Франция свой потенциал полностью не использовала. Говорить о том, что Дешам должен уйти в отставку после такого поражения — глупо. Сам результат достаточно достойный», — сказал Григорян «СЭ».

Сборная Франции проиграла в финале ЧМ-2022 Аргентине в серии пенальти (3:3, 2:4).