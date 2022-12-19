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Сегодня, 16:02

Григорян — о судьбе Дешама в сборной Франции: «Говорить о его отставке глупо»

Григорян высказался о работе главного тренера сборной Франции Дидье Дешама
Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный футбольный тренер Александр Григорян в комментарии для «СЭ» высказался о работе главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

«Я считаю, что Дешам справился с работой. Разве выход в чемпионат мира не выполнение задачи? Мало ли что французы хотели третью звезду. Считаю, Франция свой потенциал полностью не использовала. Говорить о том, что Дешам должен уйти в отставку после такого поражения — глупо. Сам результат достаточно достойный», — сказал Григорян «СЭ».

Сборная Франции проиграла в финале ЧМ-2022 Аргентине в серии пенальти (3:3, 2:4).

Дидье Дешам
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