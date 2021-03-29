Федерация футбола Казахстана опровергла слухи о заражении штаба сборной коронавирусом

В казахстанской Федерации футбола опровергли информацию о заражении коронавирусом членов штаба национальной сборной, передает baigenews.kz.

Ранее, 29 марта, стало известно, что COVID-19 выявили у тренера Сергея Калюбина и администратора Максима Шауберта.

«До матча с Францией Сергей Калюбин заболел. Не коронавирусом, просто простыл. А Максим Шауберт вообще отпросился неделю назад по семейным обстоятельствам», — заявил руководитель пресс-службы КФФ Ермухамед Маулен.

29 марта сборная Казахстана вылетела в Киев, где в ночь с 31 марта на 1 апреля сыграет с Украиной. Этот матч станет вторым для подопечных Талгата Байсуфинова в отборе на чемпионат мира-2022. Накануне в первой встрече команда на «Астана Арене» проиграла Франции со счетом 0:2.