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Федерация футбола Казахстана опровергла слухи о заражении штаба сборной коронавирусом

16:20
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В казахстанской Федерации футбола опровергли информацию о заражении коронавирусом членов штаба национальной сборной, передает baigenews.kz.

Ранее, 29 марта, стало известно, что COVID-19 выявили у тренера Сергея Калюбина и администратора Максима Шауберта.

«До матча с Францией Сергей Калюбин заболел. Не коронавирусом, просто простыл. А Максим Шауберт вообще отпросился неделю назад по семейным обстоятельствам», — заявил руководитель пресс-службы КФФ Ермухамед Маулен.

29 марта сборная Казахстана вылетела в Киев, где в ночь с 31 марта на 1 апреля сыграет с Украиной. Этот матч станет вторым для подопечных Талгата Байсуфинова в отборе на чемпионат мира-2022. Накануне в первой встрече команда на «Астана Арене» проиграла Франции со счетом 0:2.

Дополнительная информация:

https://baigenews.kz/news/federatsiya_futbola_rk_oprovergla_slukhi_o_zarazhenii_shtaba_sbornoy_koronavirusom/

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